Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwer verletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall

Sankt Augustin-Meindorf (ots)

Gegen 19.53 Uhr erhielt die hiesige Polizeileitstelle Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit Verletzten auf der Johann-Quadt-Straße in der Ortslage Meindorf. Unter den Beteilgten sei ein verletzter Motorradfahrer. Die vor Ort eingesetzten Polizeikräfte ermittelten folgendes Unfallgeschehen. Ein 30 jähriger Mann aus Sankt Augustin befuhr mit seinem PKW die Parkplatzausfahrt eines Discounters an der Johann-Quadt-Straße, um von dort aus nach links in Richtung Sankt Augustin-Menden abzubiegen. Aus Richtung Menden kam zu dieser Zeit ein 19 jähriger Mann aus Sankt Augustin mit seinem Motorrad in Richtung Meindorf angefahren. Der PKW-Fahrer übersieht anschließend beim Abbiegen den heran nahenden Kradfahrer. Der Kradfahrer versucht dem Einbiegenden auszuweichen und prallt dabei gegen den PKW einer 35 jährigen Fahrerin aus Alfter, die aus Richtung Meindorf kommend in Höhe des Discounters nach links auf dessen Parkplatz fahren wollte. Beim Zusammenstoß wird der Motorradfahrer schwer verletzt und muss anschließend einem Krankanheus zugeführt werden. Der Unfallverursacher flüchtet zunächst von der Unfallstelle, stellt sich aber noch während der Unfallaufnahme auf der Polizeidienststelle in Sankt Augustin. Da er unter Alkoholeinfluss steht, wird ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. PKW und Krad waren nicht mehr fahrbereit und mussten mittels Abschlepper abtransportiert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließende Reinigung der Unfallstelle war die Johann-Quadt-Straße bis ca. 21.45 h gesperrt. (JK)

