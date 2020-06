Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Versuchter Raub auf Tankstelle

Hennef (ots)

Durch einen Vorwand ist es gestern (18.06.2020) einer Tankstellenmitarbeiterin gelungen, einen bewaffneten Überfall zu verhindern. Gegen 17.15 Uhr betrat ein maskierter und bewaffneter Täter die SB-Tankstelle an der Frankfurter Straße in Hennef. Er bedrohte die Angestellte mit seiner Pistole und forderte in akzentfreiem Deutsch das Geld aus der Kasse. Die Mitarbeiterin reagierte geistesgegenwärtig und ging unter einem Vorwand in einen Nebenraum. Sie schloss sich ein und verständigte die Polizei. Der schlanke Täter verließ ohne Beute die Geschäftsräume und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Wer kann Angaben zu dem circa 30 Jahre alten Täter, der eine helle Jacke, eine dunkle Hose und ein dunkle Sturmhaube trug, machen? Hinweise an die Polizei unter 02241 541-3521. (Bi)

