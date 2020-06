Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahmen nach Schlägerei

Siegburg (ots)

In der letzten Nacht (19.06.2020) gegen 02.00 Uhr wurde die Siegburger Polizei zu einer Gaststätte in die Holzgasse gerufen, weil sich dort mehrere Personen prügeln sollen. Mehrere Streifenwagen eilten zum Einsatzort.

Beim Eintreffen in der Fußgängerzone sahen die Beamten eine 5-köpfige Gruppe, die über einen Hinterhof in Richtung Michaelsberg floh. Eine weibliche Tatverdächtige im Alter von 25 Jahren konnte festgehalten und vorläufig festgenommen werden. Die Festgenommene hatte sich beim Fluchtversuch eine stark blutende Verletzung zugezogen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Den vier Mittätern gelang zunächst die Flucht. Die Fahndung nach den Flüchtigen wurde umgehend eingeleitet. Unter anderem lagen Hinweise vor, dass Personen in einem silberfarbenen Audi weggefahren seien. In der Gaststätte hielten sich zwei weitere Beteiligte der Schlägerei auf, die beide ärztlich versorgt werden mussten. Die beiden 30 und 32 Jahre alten Männer aus Troisdorf und Sankt Augustin gaben an, von der 5-köpfigen Gruppe angegriffen und verletzt worden zu sein. Bei dem Angriff sind auch Teile des Mobiliars der Kneipe zu Bruch gegangen.

Im Rahmen der Fahndung konnten mit Unterstützung der Bundespolizei zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 20 und 22 Jahren am Kaiser-Wilhelm-Platz gestellt und festgenommen werden. Die 20-jährige Frau klagte auf der Fahrt zur Wache über Schmerzen und wurde zunächst zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren. Beide Festgenommenen waren alkoholisiert.

Auf der Wilhelm-Ostwald-Straße fiel einer Polizeistreife ein silberfarbener Audi auf. Die Beamten entschlossen sich das Fahrzeug anzuhalten und zu kontrollieren. Sie schalteten das Blaulicht ein und gaben Anhaltesignale. Der Fahrer des Audis beschleunigte seinen S4 und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Er fuhr auf die Frankfurter Straße in Richtung Hennef, um dann an der Anschlussstelle Sankt Augustin Niederpleis auf die Autobahn 560 (A560) in Fahrtrichtung Bonn zu fahren. Die Streife folgte dem flüchtenden Fahrer. In Höhe der Anschlussstelle Sankt Augustin/Bonner Straße wendete er abrupt sein Fahrzeug und verließ die Autobahn über die Autobahnzufahrt. Als er dann wieder entgegen der Fahrtrichtung auf die A560 in Fahrtrichtung Hennef auffuhr, konnte sich der Streifenwagen neben den Audi setzten und die Weiterfahrt blockieren. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen bei dem Sachschaden entstand. Der Audi-Fahrer setzte seinen beschädigten, rechtsgelenkten Wagen rückwärts die Abfahrt hoch, stellte aber auf der Bonner Straße fest, dass sein Wagen vermutlich nicht mehr fluchttauglich ist. Er stieg aus und flüchtete unerkannt zu Fuß. Seinen 15-jährigen Beifahrer ließ er im Fahrzeug zurück. Der Jugendliche schloss sich im Auto ein, sodass die Beamten die Seitenscheibe einschlagen mussten, um ihn aus dem Fluchtwagen zu holen. Er wurde in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache gebracht.

Zur Fahndung nach dem flüchtigen Fahrer wurde ein Polizeihubschrauber hinzugezogen, bislang blieben die Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg. Aus Neutralitätsgründen wurde der Unfall zwischen den Fahrzeugen durch Beamte des Polizeipräsidiums Bonn aufgenommen.

Die Ermittlungen der Kripo zu den vier aus Irland stammenden Tatverdächtigen dauern derzeit noch an. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell