Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach Laptop-Diebstahl

Ruppichteroth (ots)

Mit Bildern aus der Überwachungskamera eines Computerfachgeschäftes fahndet die Polizei nach drei unbekannten Männern, die am 14.03.2020 arbeitsteilig einen Laptop aus dem Geschäft in Ruppichteroth stahlen. Gegen 11.00 Uhr betraten die Unbekannten das Ladenlokal an der Brölstraße. Während zwei der Tatverdächtigen die Mitarbeiter in ein Beratungsgespräch verwickelten, steckte sich der dritte Täter heimlich und unbemerkt den Laptop im Wert von mehr als 1.000 Euro unter die Jacke. Nach wenigen Minuten verließen die Männer das Geschäft, ohne das der Diebstahl sofort bemerkt wurde. Erst nach Durchsicht der Videoaufzeichnung, aus der Bilder aufgrund eines richterlichen Beschlusses veröffentlich werden, konnte die Tat nachvollzogen werden. Die Polizei fragt: Wer kennt einen der abgebildeten Tatverdächtigen? Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3421. Die Lichtbilder können im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://url.nrw/SU2020-23 eingesehen werden. (Bi)

