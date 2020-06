Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecherinnen dank Zeugin in Haft

Siegburg (ots)

Gestern Mittag (15.06.2020) beobachtete eine Anwohnerin in der Straße "Steinbahn" in Siegburg zwei verdächtige junge Frauen, die sich am Eingang des gegenüberliegenden Mehrfamilienhauses zu schaffen machten. Sie verständigte die Polizei und konnte noch während des Telefonates beobachten, dass die beiden Frauen durch das Gartentor in den Hof des 6-Parteien-Hauses gingen. Nach nur wenigen Minuten traf der erste Streifenwagen vor Ort ein und die Polizisten wurden von der Zeugen eingewiesen. Als die Beamten den Hinterhof betraten, kamen ihnen die beiden verdächtigen Frauen, die Handschuhe trugen, entgegen. Sie versuchten über eine Mauer zu fliehen, wurden aber von den Beamten ergriffen. Die Terrassentür der Erdgeschosswohnung des Hauses stand offen und war aufgebrochen worden. In den Handtaschen der 20 und 21 Jahre alten Verdächtigen fanden die Beamten Schmuck aus der Wohnung. Einen passenden Schraubendreher hatten sie auch dabei. Die Frauen, deren Personalien unklar waren, wurden vorläufig festgenommen. Mittlerweile sind die Identitäten der nicht in Deutschland wohnhaften Frauen geklärt. Sie wurden heute einem Haftrichter vorgeführt, der beide in Untersuchungshaft nahm. (Bi)

