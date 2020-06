Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Randalierer zerstört Fensterscheibe am Siegburger Rathaus

Siegburg (ots)

Am letzten Freitag (12.06.2020) trat ein unbekannter Mann eine Fensterscheibe des Siegburger Rathauses ein. Nach Zeugenangaben wollte der Täter gegen 12.00 Uhr das geschlossene Rathaus betreten. Offensichtlich ärgerte er sich derart über die Schließung, dass er im Weggehen gegen eine Scheibe der Stadtverwaltung trat und sie beschädigte. Der 40 bis 45 Jahre alte Mann entfernte sich dann zu Fuß in Richtung des Bahnhofes. Die Polizei fahndet nach dem schlanken, circa 180cm großen, Mann mit hellgrauen Haaren, der dunkel gekleidet war und einen großen grünen Rucksack auf dem Rücken trug. Hinweise zur Person an die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

