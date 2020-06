Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahndungsrücknahme: 23-jähriger Siegburger auf dem Heimweg verschwunden

Siegburg (ots)

Der vermisste 23-jährige Yasin E. aus Siegburg befindet sich in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus in Solingen. Er war seit dem 04.06.2020 verschwunden, nachdem er von Essen nach Siegburg fahren wollte.

Die Vermisstenfahndung kann eingestellt werden. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung. (Bi)

