Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vermisstenfahndung: 23-jähriger Siegburger auf dem Heimweg verschwunden

Siegburg (ots)

Die Polizei fahndet nach dem 23-jährigen Yasin E. aus Siegburg. Der gehbehinderte und gebeugt gehende junge Mann war am 02.06.2020 nach Essen gefahren. Dort verursachte er einen Polizeieinsatz, weil er gegen geparkte Autos getreten hatte. Gegenüber den Essener Polizisten äußerte er Suizidabsichten und begab sich freiwillig in ärztliche Betreuung in die Essener LVR Klinik.

Am 04.06.2020 verließ er auf eigenen Wunsch das Krankenhaus und wollte nach Siegburg zurückkehren. Eine Mitarbeiterin der Klinik brachte Yasin E. zur Haltestelle "Klinikum", wo er gegen 17.00 Uhr in die Linie 106 in Fahrtrichtung Essen Hauptbahnhof einstieg. Seitdem ist er verschwunden.

Aufgrund seiner psychischen Verfassung können die Ermittler nicht ausschließen, dass ihm eine Gefahr für seine Gesundheit droht oder er sich in einer hilflosen Lage befindet. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen?

Bilder von Yasin E., der zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine schwarze Hose und einen blauen Strickpullover trug, finden Sie unter: https://url.nrw/SU2020-19

Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

