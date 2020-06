Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Pfarrheim - Wer hat etwas beobachtet?

Niederkassel (ots)

Am Dienstag, 09.06.2020, gegen 16:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in das Pfarrheim St. Laurentius in Niederkassel-Mondorf.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Montagmittag, 08.06.2020, bis Dienstagnachmittag, 09.06.2020, Zugang zu den Büroräumen in der Straße Adenauerplatz.

Die Täter überwindeten einen Zaun, der das Grundstück umfriedet und hebelten ein Fenster und eine Türe auf, um so in die Büroräume zu gelangen. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut und erbeuteten Bargeld. Anschließend gelang es ihnen sich unerkannt vom Tatort zu entfernen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241-541 3221 entgegen. (Mi)

