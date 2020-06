Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Juwelier und Angestellte mit Messer bedroht

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Bereits am letzten Freitag (05.06.2020) kam es in Neunkirchen-Seelscheid zu einem Diebstahl, bei dem ein unbekannter Täter einen Juwelier und seine Angestellte mit einem Messer bedrohte und mehrere hochwertige Uhren im Wert von mehreren tausend Euro erbeutete.

Der 30 bis 40 Jahre alte, maskierte Täter, betrat gegen 09.50 Uhr das Juweliergeschäft an der Hauptstraße im Ortsteil Neunkirchen. Der Geschäftsinhaber und seine Angestellte befanden sich zu diesem Zeitpunkt in einem Nebenraum. Er begab sich direkt in diesen Nebenraum und bedrohte seine Opfer mit einem circa 20cm langen Messer mit schwarzem Griff. Nachdem er mehrere Uhren, die zur Reparatur von Kunden abgegeben worden waren, aus dem offenstehenden Tresor entnommen hatte, forderte er Geld. Der Juwelier ging mit dem Täter zur Kasse und händigte noch wenige hundert Euro Bargeld aus. Er verstaute seine Beute in eine dunkle Umhängetasche und ging aus dem Geschäft in Richtung der Poststraße davon.

Der Täter wird als circa 185cm großer Mann mit deutlichem Bauchansatz beschrieben. Er hat einen dunklen Teint und sprach deutsch. Er trug dunkle Oberbekleidung und hatte die Kapuze des Oberteils über den Kopf gezogen. Auffällig ist, dass er bei Tatausführung eine gelbe Warnweste trug. Maskiert war er mit einem über Mund und Nase gezogenen schwarzen Schal. Er soll schwarze Handschuhe und grobe Schuhe, ähnlich wie sie Bauarbeiter tragen, getragen haben.

Die Fahndung nach dem Flüchtigen verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Person oder seiner Flucht machen können. Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

