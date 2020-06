Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann droht aus Fenster zu springen

Sankt Augustin - Menden (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen dem 07.06.2020 um 08:47 Uhr meldete eine Anwohnerin des Finkenweges in Sankt Augustin, dass eine männliche Person aus seiner Wohnung, Gegenstände auf die Straße werfen würde. Als die ersten Einsatzkräfte der Polizei am Einsatzort eintrafen, erkannten sie einen 37jährigen Mann, der in seiner Wohnung im 1. OG eines Wohnhauses, bei geöffnetem Fenster auf dem Fensterbrett saß und drohte herunter zu springen. Aufgrund der Gefahrensituation wurden Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes alarmiert. Gleichzeitig übernahm ein Beamter der Polizeiwache Siegburg die Kommunikation mit dem Betroffenen. Die Feuerwehr Sankt Augustin sicherte den Bereich vor dem Fenster mit einem Sprungretter (Sprungkissen). Im Laufe des Einsatzes konnte der verwirrte Mann dazu bewegt werden, die Wohnungstür zu öffnen. Er wurde sodann zu einem Rettungswagen begleitet und danach in die Psychiatrie eingewiesen. Während dem Einsatz musste der Bereich Finkenweg / Lerchenweg / Nachtigallenweg für den Verkehr gesperrt werden. Hierdurch kam es aber nicht zu nennenswerten Behinderungen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell