Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Täter versuchten Geldautomaten aus der Wand zu ziehen

Lohmar (ots)

Am Samstagmorgen, dem 06.06.2020 um 01:00 Uhr wurde die Polizeileitstelle durch mehrere Mitteiler darüber informiert, dass es im Kaufland in Lohmar zu einem Einbruch gekommen sei. Unverzüglich wurden mehrere Streifenwagen zum Einsatzort entsandt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei haben mehrere unbekannte Täter versucht, nachdem sie mit einem gestohlenen Kleinlaster gegen die Wand des Geschäfts gefahren sind, den dortigen Geldautomaten der Postbank aus der Wand zu ziehen. Als die Täter bemerkten, dass sie beobachtet wurden, ergriffen sie die Flucht. Sie konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen am Tatort aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Vorgängen, auch vor der Tat, können der Polizeiwache Siegburg unter der Telefonnummer 02241-541 3121 oder per Mail an die Poststelle.rhein-sieg-Kreis@polizei.nrw.de gemeldet werden. (DS)

