Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach versuchtem Trickbetrug beim Sneaker Kauf

Sankt Augustin (ots)

Ein 33-jähriger Mann mit Wohnsitz in Großbritannien wurde am Donnerstag, 04.06.2020, nach einem versuchten Trickbetrug in einem Bekleidungsgeschäft in Sankt Augustin vorläufig festgenommen. Der Verdächtige hatte bereits am Vortag in einer Filiale des Stores in Leverkusen Sportschuhe gekauft und dabei durch einen Trickbetrug etwa 160 Euro für die Schuhe einbehalten und somit nicht den vollen Preis bezahlt.

Am Donnerstag versuchte dieser dann gegen 13:00 Uhr die Schuhe in einer Filiale des Geschäfts in der Rathausallee in Sankt Augustin umzutauschen, um den vollen Betrag von circa 275 Euro zu erhalten. Eine aufmerksame Mitarbeiterin erkannte den Mann von Aufnahmen einer Überwachungskamera aus anderen Filialen wieder. Es besteht der Verdacht, dass er bereits an mehreren Betrugsdelikten beteiligt war. Die Mitarbeiter informierten die Polizei und der 33-Jährige wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt und vorläufig festgenommen. Anschließend konnte er die angeordnete Untersuchungshaft gegen die Zahlung einer Sicherheitsleistung umgehen. (Mi)

