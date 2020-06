Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bandendiebstahl

Troisdorf (ots)

Freitagnacht, 05.06.2020, versuchten drei bislang unbekannte Täter in einen Bäckereiverkaufswagen in Troisdorf Altenrath einzubrechen. Gegen 03:00 Uhr hebelten die dunkel gekleideten Personen die Türe zu dem Bäckereiverkaufswagen auf.

Als sie von dem Eigentümer überrascht wurden, flüchteten die Personen ohne Beute in die Straße zum Krötenpfuhl. Von dort aus fuhren die Täter in einem weißen Mercedes-Kombi mit Hamburger Kennzeichen in Richtung Brandstraße davon.

Die Polizei ermittelt und bittet um Ihre Unterstützung. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise werden unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen genommen. (Mi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell