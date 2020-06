Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Biergarten - Täter entwenden Leergut

Eitorf (ots)

Im Zeitraum von 22:30 Uhr am Montag, 01.06.2020, bis 14:30 Uhr am Mittwoch, 03.06.2020, sind unbekannte Täter in eine Gaststätte in Eitorf eingebrochen. Die Verdächtigen kletterten über den Außenzaun des Geländes in der Straße Am Eichelkamp. Hier verschafften sie sich Zugang zu einem Unterstand und entwendeten leere Fässer und leere Bierkästen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Ihre Unterstützung. Wer hat im angegebenen Tatzeitraum etwas beobachtet? Hinweise werden unter der Rufnummer 02241 541- 3421 entgegen genommen. (Mi)

