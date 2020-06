Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: PKW vom Grundstück entwendet

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 03.06.2020, haben bislang unbekannte Täter in Troisdorf Bergheim einen braunen Toyota RAV4 im Wert von circa 25.300 Euro entwendet. Zwischen 22:30 Uhr am Abend und 05:00 Uhr in der Früh, gelang es ihnen den PKW unbemerkt vom Grundstück in der Siegstraße zu stehlen. Die Täter verschafften sich vermutlich mittels Funkverstärker Zugang zu dem Fahrzeug und entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort.

Die Ermittler fragen: Wer hat etwas beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 02241 541-3221 entgegen genommen.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen:

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

- Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

- Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

- Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen. (Mi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell