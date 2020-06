Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kühlschränke und Getränke gestohlen

Much (ots)

Zwei Kühlschränke und eine unbekannte Menge Getränke erbeuteten Einbrecher in der Nacht von Montag (01.06.2020) auf Dienstag (02.06.2020) bei ihrem Einbruch in den Kiosk an einer Angelteichanlage in Much-Gibbinghausen. Die Täter hatten die Vorhängeschlösser an einer Tür der Holzhütte aufgebrochen. Sie stahlen diverse Getränkekisten und die beiden Kühlschränke, von denen einer rund 2 Meter hoch ist. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus, die mit einem Transportmittel unterwegs waren. Sachdienliche Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3421. (Bi)

