POL-SU: Kraftrad entwendet - Wer hat etwas beobachtet?

Troisdorf (ots)

Am Samstag, 30.05.2020, bemerkte ein 21-jähriger gegen 13 Uhr den Verlust seiner Kawasaki Ninja ZX-6R in Troisdorf. Das Kraftrad, aus dem Baujahr 1995, war einige Tage zuvor in einer Garage in der Straße An der Kirche abgestellt worden.

Die mutmaßlichen Täter öffneten auf bislang unbekannte Weise das Garagentor und entwendeten die matt schwarze Maschine, deren hintere Felge auffällig gelb lackiert ist. Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Ihre Unterstützung. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3221. (Mi)

