Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Entwendeter PKW auf Feld abgestellt - Wer hat etwas beobachtet?

Sankt Augustin (ots)

Zwischen 17:30 Uhr, am Mittwoch, 27.08.2020, und 07:00 Uhr am Donnerstag, 28.05.2020, entwendeten unbekannte Täter einen PKW in Sankt Augustin Menden. Zuvor war der grüne Renault Clio in der Paul-Gerhardt-Straße geparkt worden.

Gegen 07:35 Uhr informierte ein Landwirt die Polizei über einen beschädigten PKW, der auf seinem Feld zwischen der Siegstraße und der Bundesstraße 56 (B 56) abgestellt war. Vor Ort fanden die eingesetzten Beamten den grünen Renault Clio sowie das durch Reifenspuren beschädigte Feld vor. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000,- Euro.

Auf Grund der Schäden besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug an einem Verkehrsunfall beteiligt war und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich zu melden. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu dem Fahrer machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen genommen. (Mi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell