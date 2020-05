Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Gaststätte

Sankt Augustin (ots)

Im Zeitraum von 13:00 Uhr am Dienstag, 26.05.2020, bis 10:00 Uhr am Mittwoch, 27.05.2020, gelang es bisher unbekannten Tätern in eine Gaststätte in Sankt Augustin Hangelar einzubrechen. Die Täter verschafften sich über die Kantstraße Zugang zum Innenhof der Gaststätte und gelangten so in die Räumlichkeiten. Hier entwendeten die Einbrecher einen leeren Tresor samt Schlüssel und flüchteten anschließend unerkannt. Zuvor hatten sie vergeblich versucht in der Kölnstraße über ein Fenster zur Damentoilette des Lokals einzubrechen.

Die Polizei ermittelt und bittet um Ihre Unterstützung. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise werden unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen genommen. (Mi)

