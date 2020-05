Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Supermarkt

Ruppichteroth (ots)

Am Donnerstag, 28.05.2020, kam es in Ruppichteroth zu einem Einbruch in einen Supermarkt auf dem ehemaligen Huwil-Gelände. Gegen 03:50 Uhr fuhren vier bislang unbekannte Täter mit einem Mercedes Kastenwagen vor den Laden in der Brölstraße und verschafften sich über den Nebeneingang Zugang zu den Verkaufsräumen. Die Täter entwendeten Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro und entfernten sich anschließend in Richtung Hennef vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat zur angegebenen Tatzeit etwas beobachtet? Hinweise werden unter der Rufnummer 02241 541-3421 entgegen genommen. (Mi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell