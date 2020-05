Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Von Fahrbahn abgekommen

Siegburg (ots)

Am Dienstagabend, 26.05.2020, kam es in Siegburg zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Siegburgerin befuhr gegen 20:30 Uhr mit ihrem PKW die Frankfurter Straße aus Richtung des Kreisverkehr kommend in die Fahrtrichtung Innenstadt.

In einer leichten Linkskurve geriet die 25-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit vier auf einem Parkstreifen abgestellten Fahrzeugen. Die Fahrerin wurde bei der Kollision leicht verletzt und mittels RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von circa 16500,- Euro. Die Polizei prüft, ob möglicherweise eine Ablenkung durch Handynutzung in Frage kommt. (Mi)

