Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Lohmar (ots)

Am Dienstagmittag, 26.05.2020, ereignete sich in Lohmar ein Verkehrsunfall. Gegen 13:20 Uhr befuhr ein 62-jähriger Kölner die Straße Birken in Höhe von Gut Rosauel in die Richtung der Landstraße 84 (L 84).

Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der 62-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, hierbei beschädigte er einen Leitpfosten. Der Kölner verletzte sich dabei schwer und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von circa 3000,- Euro. (Mi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell