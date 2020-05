Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Geldbörse aus PKW entwendet

Lohmar (ots)

Am Sonntag, 24.05.2020, entwendeten bislang unbekannte Täter eine Tasche sowie eine Geldbörse aus einem PKW in Lohmar. Der Wagen war zuvor unverschlossen in der Straße Diestelwiesgen abgestellt worden. Die Täter nutzten diese Chance und entwendeten eine Geldbörse samt Inhalt sowie eine Ledertasche aus dem Kofferraum des Fahrzeugs.

Die Polizei ermittelt und bittet um Ihre Unterstützung. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Mi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell