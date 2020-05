Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl aus PKW

Sankt Augustin (ots)

Im Zeitraum von 18:00 Uhr am Montag, 25.05.2020, bis 12:30 Uhr am Dienstag, 26.05.2020, kam es in Sankt Augustin Hangelar zu einem Diebstahl aus zwei Fahrzeugen. Die beiden PKW waren zuvor auf einem umzäunten Grundstück in der Kölnstraße abgestellt worden. Im genannten Zeitraum verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Weise Zugang zu den Fahrzeugen und entwendeten eine geringe Menge Münzgeld sowie die Fernsteuerungen für ein Zufahrtstor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Ihre Mithilfe. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise werden unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen genommen. (Mi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell