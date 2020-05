Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Versuchter Handtaschenraub

Eitorf (ots)

Am Sonntag, 17.05.2020, kam es in Eitorf zu einem versuchten Handtaschenraub. Gegen 18:50 Uhr befand sich eine 34-jährige Bonnerin in einer Parkanlage in der Brückenstraße in Eitorf, als sich zwei ihr unbekannte Täter von hinten näherten und versuchten, ihr die Handtasche zu entreißen. Dabei kam die junge Frau zu Fall und verletzte sich, sodass sie im Anschluss an die Anzeigenaufnahme in einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht wurde.

Nach Angaben der Geschädigten habe es sich um zwei Männer gehandelt, welche mit weißen und neongelben Turnschuhen bekleidet waren. Einer soll laut Angaben circa 160 cm groß gewesen sein und der zweite circa 185 cm bis 190 cm groß. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Eitorf unter der Telefonnummer 02241 541-3421 zu melden. (Mi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell