Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer und Fußgänger bei Zusammenstoß verletzt

Hennef (ots)

Am Donnerstag, 21.05.2020 gegen 16:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Hennef auf dem gemeinsamen Fußgänger/Radweg im Bereich Allner Weg. Zur Unfallzeit war ein 66-jähriger Eitorfer auf seinem Rennrad aus Richtung Hennef-Zentrum kommend in Richtung Allner Weg (in Höhe Horstmannsteg) unterwegs. Er näherte sich zwei Fußgängerinnen, die vor ihm in derselben Richtung unterwegs waren. Der Radler betätigte seine Fahrradklingel, um auf sich aufmerksam zu machen. Die Fußgängerinnen reagierten und begaben sich an den rechten und linken Wegesrand. Dabei geriet die 54-jährige Henneferin unmittelbar vor das Rennrad. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Radfahrer und Fußgängerin stürzten. Beide wurden schwer verletzt und mussten in Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.(Ri)

