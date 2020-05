Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einkaufsmarkt

Niederkassel (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 20.05.2020, zu Donnerstag, 21.05.2020, gelang es bislang unbekannten Tätern in einen Einkaufsmarkt in Niederkassel-Rheidt einzubrechen. Die Täter verschafften sich vermutlich über das Dach Zugang zu den Verkaufsräumen eines Tabakladens in der Marktstraße. Dabei brachen die Täter die Dachisolierung und die sich darunter befindende Metallabdeckung auf. Herunterfallende Teile lösten jedoch den Einbruchsalarm aus. Die Täter flüchteten ohne Beute vom Tatort und blieben unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000,- Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Unterstützung. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise werden unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen genommen.(Mi)

