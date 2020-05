Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Siegburg (ots)

Am Freitag, 22.05.2020, informierte eine Zeugin die Polizei über einen möglichen Einbruch in einer Gaststätte in Siegburg in der Ludwigstraße. Gegen 02:36 Uhr hatte sie Knallgeräusche und Stimmen wahrgenommen und eine verdächtige Person beobachtet. An der Tatörtlichkeit trafen die eingesetzten Beamten auf drei Verdächtige und fanden Hebelspuren an der Tür sowie ein Brecheisen vor. Die Person, welche zuvor durch die Zeugin beobachtet wurde, konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung angetroffen werden. Alle vier wurden vorläufig festgenommen und der Wache zugeführt. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchs. Sie kamen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen bis zum Gerichtsverfahren auf freien Fuß.(Mi)

