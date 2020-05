Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: PKW entwendet

Troisdorf (ots)

In der Nacht von Sonntag, 17.05.2020, zu Montag, 18.05.2020, haben unbekannte Täter in Niederkassel einen schwarzen BMW 525d entwendet. Das Auto war über Nacht vor einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße im Ortsteil Rheidt abgestellt worden. Zwischen 22:00 Uhr am Sonntag und 9:30 Uhr am Montag gelang es den Tätern das Fahrzeug zu entwenden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Ihre Unterstützung. Wer hat im angegebenen Tatzeitraum etwas beobachtet? Hinweise werden unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen genommen. (Mi)

