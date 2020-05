Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung - Geldabhebung mit gestohlener Bankkarte

Sankt Augustin (ots)

Am 16.02.2020 gegen 13:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse eines 84-jährigen Mannes aus Sankt Augustin. Er bemerkte den Verlust seines Portemonnaies, samt Bargeld und Debit-Karte, auf einem Flohmarkt in der Einsteinstraße in Menden.

Mit dieser Karte hob der bislang unbekannte Täter einen Tag später in zwei Bankfilialen in Köln und Sankt Augustin mehrere Tausend Euro ab. Der Unbekannte wurde während der Abhebung in der Filiale in Köln durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Auf richterlichen Beschluss veröffentlicht die Polizei ein Bild des mutmaßlichen Täters. Bilder finden Sie hier: https://url.nrw/SU2020-15

Die Polizei bittet um Ihre Unterstützung: Wer kennt den abgebildeten Mann? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3321 entgegen. (Mi)

