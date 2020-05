Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß zwischen Motorradfahrer und Fahradfahrer

Much; L312 (ots)

Am heutigen Tag (Freitag, den 14.05.2020) erhielt die Polizei um 15:31 Uhr Nachricht über einen schweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Motorradfahrer in Much; L312 (Ortslage). Die Rettungsleitstelle entsandte aufgrund der ersten Meldungen zwei Rettungswagen sowie 1 bodengebundenen Notarzt und einen Rettungshubschrauber. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort befuhr ein 60jähriger Motorradfahrer aus Much die L312 in Richtung Bövingen. Hier wollte er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen und übersah dabei den entgegenkommenden 55jährigen Fahrradfahrer aus Much. Der Motorradfahrer versuchte noch auszuweichen, wodurch er die Kontrolle über sein Motorrad verlor und in den Fahrradfahrer rutschte. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenprall lebensgefährlich verletzt. Beide Verletzte wurden durch die Notärzte erstversorgt. Ein Verletzter wurde mit einem Rettungswagen unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Verletzte wurde in eine Kölner Klinik geflogen. Die Angehörigen wurden benachrichtigt. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die beiden Fahrzeuge wurden zur Spurenauswertung sichergestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. (DS)

