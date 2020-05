Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Handwerker waren erfolgreich

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch (13.05.2020) wurde ein 84-jähriger Sankt Augustiner Opfer von falschen Handwerkern. Gegen 16.00 Uhr stand ein unbekannter Mann vor der Wohnungstür des Senioren im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Mülldorfer Straße. Er gab sich als Mitarbeiter der Telekom aus und gelangte unter einem Vorwand in die Wohnung. Während der Unbekannte den 84-Jährigen beschäftigte, betrat unbemerkt eine zweite Person die Wohnung und stahl einige hundert Euro Bargeld aus dem Wohnzimmerschrank. Den Diebstahl bemerkte der Senior erst am Folgetag und verständigte die Polizei. Die Kripo fragt: Wo hat der falsche Telekommitarbeiter am 13.05.2020 ebenfalls versucht in die Wohnung zu kommen? Zeugenhinweise an die Rufnummer 02241 541-3321. Für Trickdiebinnen und Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür. Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. So denken sie sich immer neue Szenarien aus. Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich jedoch auf drei Grundmuster zurückführen:

- das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert.

- das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt.

- das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahe legt.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich den Namen und den Grund der Arbeiten nennen und rufen Sie selbst bei der jeweiligen Firma an und lassen sich die Angaben bestätigen. Gleiches gilt auch für Wasserwerker, vermeintliche Polizisten, Rechtsanwaltsgehilfen.... Jeder mit lauteren Absicht ist Ihnen nicht böse. Bleiben Sie stets misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei über den Polizeiruf 110. (Bi)

