Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Erneuter Diebstahl von Smartphones aus Mobilfunkgeschäft

Hennef (ots)

Nachdem bereits am letzten Samstag Unbekannte in der Sankt Augustiner Huma mehrere Apple Smartphones gestohlen hatten (wir berichteten), kam es gestern Mittag (14.05.2020) zu einer ähnlich gelagerten Tat in Hennef auf der Frankfurter Straße. Gegen 17.45 Uhr betraten zwei Männer den kleinen Mobilfunkladen und betrachteten die ausgestellten Geräte. Nach kurzer Zeit verließen sie das Geschäft. Wenige Minuten später kam ein dritter Unbekannter und verwickelte den Verkäufer in ein Gespräch. Plötzlich stürmten die beiden Männer, die zuvor im Laden waren, hinein und rissen zwei Apple Smartphones aus der Ausstellungshalterung. Der Verkäufer stellte sich in die Tür des Geschäftes und versperrte den Fluchtweg. Offensichtlich gehörten die drei Männer zusammen und einer der Täter boxte den 19-jährigen Verkäufer auf den Körper. Bei dem anschließenden Gerangel ging der junge Mann zu Boden und die Täter konnten mit ihrer Beute flüchten. Der Verkäufer wurde leicht verletzt. Nach Zeugenangaben sind die Tatverdächtigen in einen blauen Opel Astra gestiegen und über die Kaiserstraße davon gefahren. Der PKW soll litauische oder russische Kennzeichen gehabt haben. Ob die Tat in Sankt Augustin mit der Tat in Hennef im Zusammenhang steht, ist unklar. Der erste Täter, der den Verkäufer schlug, wird als 20-jähriger, circa 170 cm großer, südländischer Typ mit beigefarbenen Pullover beschrieben. Einer seiner Mittäter war etwas größer, hatte hochfrisierte Haare und trug vermutliche eine schwarze Lederjacke. Der dritte Täter, der den Verkäufer ablenkte, wird als 25-jähriger, osteuropäischer Typ beschrieben. Er soll rund 190cm groß sein und trug eine schwarze Jacke. Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei in Hennef unter der Telefonnummer 02241 541-3521 entgegen. (Bi)

