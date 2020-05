Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unbekannter zerrt Frau in ein Gebüsch - Zeugensuche

Siegburg (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Vorfall auf dem Parkplatz des Nordfriedhofs an der "Alte Lohmarer Straße" in Siegburg von gestern Abend (12.05.2020) machen können. Ein Melder hatte kurz vor Mitternacht, in einem Gebüsch am Friedhofsparkplatz, die 58 Jahre alte Frau gefunden und Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Die augenscheinlich unverletzte Siegburgerin gab nach ihrer Erstversorgung an, dass sie gegen 22.00 Uhr ihren PKW auf dem Parkplatz abgestellt hatte und aus dem Auto ausgestiegen war. Plötzlich sei sie von hinten von einem unbekannten Mann angesprochen und ergriffen worden. Der Mann zog die Frau in ein Gebüsch und brachte sie zu Boden. Die 58-Jährige setzte sich gegen den sexuellen Übergriff zur Wehr und konnte Schlimmeres verhindern. Aufgrund ihrer Wehrhaftigkeit ließ der deutschsprachige und etwa 170cm große Unbekannte von ihr ab und lief in unbekannte Richtung davon. Geschockt von dem Erlebnis blieb die Siegburgerin in dem Gebüsch sitzen, bis sie von dem Melder dort gefunden wurde. Der Parkplatz wurde zur Sicherung der Tatspuren von der Feuerwehr ausgeleuchtet. Die Geldbörse und die Autoschlüssel der Geschädigten konnten auf dem Parkplatz gefunden werden. Über den Täter ist lediglich bekannt, dass er eine schlanke Statur hat und dunkel gekleidet war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Sexualdeliktes aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit der Tat beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden. (Bi)

