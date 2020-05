Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Räuberischer Diebstahl von Smartphones

Sankt Augustin (ots)

Bereits am Samstagmittag (09.05.2020) wurden aus einem Handyladen in der Sankt Augustin Huma an der Rathausallee vier Apple Smartphones gestohlen. Dabei konnte einer der Täter erst nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit seiner Beute fliehen. Den Mitarbeitern waren gegen 14.15 Uhr drei verdächtige Personen vor dem Laden auf der Marktebene aufgefallen. Die circa 16 bis 24 Jahre alten Männer trugen vor dem Gesicht eine Mund-Nasen- Abdeckung. Nach Zeugenangaben waren die Männer plötzlich in den Laden gestürmt, rissen vier aktuelle Apple Smartphones aus der alarmgesicherten Auslage und liefen mit der Beute nach draußen. Mitarbeiter eilten den dunkelhaarigen Tatverdächtigen hinterher und konnten einen davon festhalten. Dieser wehrte sich körperlich massiv und riss sich los. Anschließend lief der Täter, der wie seine Mittäter einen dunklen Teint hat, in unbekannte Richtung davon.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen machen können. Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell