Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrer unter Drogeneinfluss in den Gegenverkehr geraten

Sankt Augustin (ots)

Mit einem großen Schrecken und lediglich geringem Sachschaden kamen gestern Morgen (11.05.2020) drei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Siegstraße in Sankt Augustin davon. Zwei Fahrzeugführer aus Sankt Augustin fuhren mit ihren Fahrzeugen gegen 10.00 Uhr auf der Siegstraße in Richtung Troisdorf. In Höhe der Hausnummer 37 kam ihnen ein LKW entgegen, der plötzlich auf ihre Fahrspur wechselte. Die beiden Ford- und Renaultfahrer wichen geistesgegenwärtig nach rechts auf den Gehweg aus, um eine Frontalkollision mit dem in Richtung Burgstraße fahrenden Mercedes-LKW zu verhindern. Lediglich die Außenspiegel der Fahrzeuge stießen aneinander und wurden beschädigt. Bei der Unfallaufnahme gab der 39-jährige Fahrer des Miet-LKW an, einen Sekundenschlaf gehabt zu haben und aus diesem Grund in den Gegenverkehr geraten zu sein. Aufgrund des Verhaltens des Siegburgers hatten die Polizisten vor Ort den Verdacht, dass der Fahrer möglicherweise unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten. Bei der anschließenden Durchsuchung des 39-Jährigen fanden die Polizisten bei ihm eine geringe Menge Kokain und Tabletten, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Im Krankenhaus gab der Fahrer eine Blutprobe und seinen Führerschein ab. Die Drogen wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt gegen den Siegburger wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss und dem Besitz von Betäubungsmitteln. (Bi)

