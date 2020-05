Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Einbrecher gestört

Siegburg (ots)

Am Freitag, 09.05.2020 gegen 20:30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Zeithstraße in Siegburg einen Unbekannten, der sich an der Haustür eines Nachbarn zu schaffen machte. Die Zeugin informierte den 73-jährigen Nachbarn, der sich außerhalb der Wohnung in der Nähe befand. Der Bewohner sprach den Fremden kurz darauf an, worauf dieser durch den Garten über eine angrenzende Baustelle flüchtete. An der besagten Haustür fanden sich mehrere frische Hebelspuren, die von einem Einbruchsversuch zeugen. Der mutmaßliche Täter wird als schlanke südländische Erscheinung von etwa 170 cm Größe beschrieben. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121.(Ri)

