Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Ruppichteroth (ots)

Am Sonntag, 10.05.2020, um 06.15 Uhr, befuhr ein 59-jähriger PKW-Fahrer aus Hürth die Bundesstraße 478, in Fahrtrichtung Ruppichteroth. Im Bereich der Burg Herrnstein kam der Fahrer auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einer Hecke. Der augenscheinlich alkoholisierte Fahrer wurde von Zeugen von der Weiterfahrt abgehalten, diese warteten an der Unfallstelle bis zum Eintreffen der Polizei. Ein im Anschluss durchgeführter Alko-Test ergab einen Wert von 2,12 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Unfallfahrzeug wurde im Frontbereich stark beschädigt.(Lu)

