Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebstahl durch falsche Mitarbeiter eines Kabelnetzbetreibers

Sankt Augustin (ots)

Am 07.05.2020 erstattete eine 84-jährige Sankt Augustinerin Anzeige wegen eines vermutlichen Trickdiebstahls. Gegen 11:00 Uhr hatten zwei männliche Personen an ihrer Türe in der "Van-Dyck-Straße" geklingelt und sich als Mitarbeiter eines Kabelnetzbetreibers ausgegeben.

In dem Glauben die Männer würden Messungen der Fernsehleitung vornehmen, öffnete die Sankt Augustinerin ihnen die Türe und ließ sie herein. Während die Frau im Erdgeschoss durch ein Gespräch mit einem der Männer abgelenkt wurde, durchsuchte der Zweite das Haus nach Wertgegenständen. Die Männer entwendeten Schmuck und Bargeld und entfernten sich anschließen vom Tatort.

Sie werden wie folgt beschrieben:

1. Person: Männlich, circa 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Statur, kurzes Haar (vermutlich Blond), gepflegt, bekleidet mit einer beigefarbenen Stoffhose und einem beigefarbenen Jackett. Sprach akzentfrei Deutsch.

2. Person: Männlich, circa 35 bis 40 Jahre alt, circa 165 cm bis 170 cm groß, normale bis kräftige Statur, schwarze zurück gegelte Haare, bekleidet mit einem dunkelblauen Jackett.

Die Polizei hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kennt die beschriebenen Personen oder hat etwas beobachtet? Hinweise werden unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen genommen.

So schützen Sie sich gegen Trickbetrug und Trickdiebstahl:

- Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür an (Türspion, Blick aus dem Fenster). Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, nutzen Sie eine Türsprechanlage.

- Öffnen Sie die Haus- oder Wohnungstür nicht, wenn Unbekannte geklingelt haben.

- Fordern Sie von Personen, die angeben von einer offiziellen Institution zu sein, den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (Druck, Foto, Stempel).

- Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie bei der Institution nach, bevor Sie die Person einlassen. Suchen Sie die Telefonnummer möglichst selbst heraus.

- Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie bestellt haben oder vom Vermieter oder von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

- Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern Angehörige oder Nachbarn hinzu oder bestellen Sie die Person zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden.(Mi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell