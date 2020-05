Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kennzeichendiebstahl

Hennef (ots)

Diebe haben in der Nacht von Mittwoch (06.05.2020) auf Donnerstag (07.05.2020) die hinteren Autokennzeichen von insgesamt 12 Fahrzeugen gestohlen. Die Tatzeit wird zwischen 22.30 Uhr und 06.00 Uhr vermutet. Die Autos waren in Hennef in der Schubertstraße, der Clara-Schumann-Straße, der Bonner Straße und der Beethovenstraße abgestellt. Möglicherweise hatten es die Täter auf die amtlichen Siegel des hinteren Kfz-Kennzeichens abgesehen. In der Nacht zum Maifeiertag waren in den gleichen Straßen die Reifen von neun Autos zerstochen und zwei Außenspiegel beschädigt worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Sachbeschädigungen und den Diebstählen gibt, ist nicht bekannt. Die Kripo ermittelt. Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02241 541-3521 bei der Polizei zu melden. (Bi)

