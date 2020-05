Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: PKW entwendet - Wer hat etwas beobachtet?

Lohmar (ots)

Am Donnerstagabend, dem 07.05.2020, haben unbekannte Täter in Lohmar einen PKW entwendet. Zwischen 23:25 Uhr und 23:35 Uhr verschafften sie sich vermutlich mittels eines Funkverstärkers Zugang zu dem schwarzen BMW x6 im Wert von circa 70.000,- Euro. Dieser war zuvor vor dem Wohnhaus in der Straße "Wiesenpfad" abgestellt worden.

Von Zeugen wurde eine verdächtige Person gesehen. Diese wird wie folgt beschrieben: Männlich, circa 30 Jahre alt, 180 cm bis 190 cm groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer schwarzen Hose, schwarzer Oberbekleidung sowie einem schwarzen Mundschutz. Ob der Verdächtige im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht, ist noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Ihre Unterstützung. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angeben zu der Person machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen genommen. (Mi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell