Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Eitorf (ots)

Am 07.05.2020 ereignete sich gegen 15.45 Uhr auf der Landstraße 317 in Höhe Rankenhohn ein Verkehrsunfall, ein Motorradfahrer wurde verletzt.

Ersten Meldungen nach sollte sich ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kradfahrers ereignet haben. Dies bestätigte sich nicht. Ein 56jähriger Kölner war mit seinem Motorrad von Ruppichteroth in Richtung Eitorf unterwegs. Ein 26jähriger Eitorfer fuhr mit seinem Gespann vor ihm und bog nach rechts in Richtung Rankenhohn ab. Als er verkehrsbedingt halten musste, übersah das der nachfolgende Kölner und fuhr in das Heck des Anhängers. Bei dem Sturz verletzte er sich. Nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde er in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Der Gesamtschaden wird auf 1000 Euro geschätzt, das Krad musste abgeschleppt werden. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.(Th.)

