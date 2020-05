Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Ladendieb gestellt

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch, 06.05.2020 gegen 13:05 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter einer Apotheke an der Alte Heerstraße in Sankt Augustin einen Mann, der offensichtlich Waren aus der Auslage entwendete. Als er den Verdächtigen ansprach, flüchtete dieser aus dem Geschäft und der Mitarbeiter eilte ihm hinterher. Auf die Szene wurde ein 32-jähriger Polizeikommissar der Bundespolizei aufmerksam, der sich privat in der Nähe aufhielt. Der Beamte folgte dem mutmaßlichen Täter und konnte ihn gemeinsam mit dem Zeugen in Tatortnähe stellen. Die örtliche Polizei der Wache Sankt Augustin wurde hinzu gezogen. Die Polizisten fanden im Rucksack des 54-Jährigen aus Sankt Augustin Handcremes im Wert von mehr als 180,- Euro. Der Beschuldigte, der bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten ist, wurde vorläufig festgenommen. Das Diebesgut erhielt der Eigentümer zurück. Die Ermittlungen dauern an.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell