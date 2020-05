Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Hennef (ots)

Am Mittwoch, dem 06.05.2020, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in Hennef-Niederhalberg. Zwischen 8:00 Uhr und 14:00 Uhr gelangten die Täter durch bislang ungeklärte Weise in das Haus in der Straße "Auf dem Niederhalberg". Sie durchsuchten das Haus nach geeigneter Beute und entfernten sich anschließend mit Schmuck als Diebesgut vom Tatort.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen. (Mi)

