Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dieb hat es auf Autodachantennen abgesehen

Sankt Augustin (ots)

Am Montag (04.05.2020), in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 19.00 Uhr, hat ein Unbekannter die Dachantennen von insgesamt acht Autos abgeschraubt und entwendet. Die Fahrzeuge waren in Sankt Augustin Meindorf in der Bahnhofstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

