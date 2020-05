Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Junger Autofahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs

Lohmar (ots)

Kennen Sie den Mitschüler, der beim Aufzeigen immer mit den Fingern geschnipst hat, um die Aufmerksamkeit des Lehrers auf sich zu ziehen? Genauso erging es gestern Abend (05.05.2020) einer Siegburger Streife, die in Lohmar auf der Hauptstraße in Richtung Siegburg unterwegs war. Zunächst überholte der vor ihnen fahrende BMW innerhalb der Ortslage ein vorausfahrendes Auto. Dazu beschleunigte der Fahrer, ein 21-jähriger Lohmar, seinen Wagen deutlich über 50 km/h. Kurz hinter der Königsberger Straße überholte er dann einen Linienbus, musste aber die Linksabbiegerspur in die Aggerstraße aus Richtung Siegburg nutzen, um den Überholvorgang abzuschließen. Nun gab der 21-Jährige erst richtig Gas und beschleunigte auf deutlich über 100 km/h. Der Streifenwagen schloss auf, konnte den BMW aber erst auf der Bundesstraße 56 (B56) in Fahrtrichtung Sankt Augustin einholen. Die Beamten gaben Anhaltezeichen und der junge Fahrer hielt seinen PKW abseits der B56 an. Im Fahrzeug saß auf dem Beifahrersitz eine Frau mit einer offenen Flasche Bier in der Hand. Hinter dem Beifahrersitz stand noch eine weitere geöffnete Flasche. Der Alkotest beim 21-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1 Promille. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Das Auto blieb verschlossen am Anhalteort stehen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Aufgrund der Fahrweise des Lohmarers unter Alkoholeinfluss wird geprüft, ob er sogar eine Verkehrsstraftat begangen hat. (Bi)

