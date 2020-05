Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frontalzusammenstoß mit schwerverletzter Autofahrerin

Hennef (ots)

Am Dienstagmorgen (05.05.2020) gegen 08.45 Uhr ereignete sich am Ausbauende der Bundesautobahn 560 (A560) in Hennef ein Verkehrsunfall, bei dem eine 42-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde. Die Feuerwehr musste die Fahrertür des erheblich beschädigten Audis abtrennen, damit die Verletzte versorgt werden konnte. Sie kam anschließend ins Krankenhaus. Ein 41-jähriger LKW-Fahrer war von der Bundesstraße 8 (B8) kommend nach links in den "Wingenshof" abgebogen. Dabei kollidierte sein Laster mit dem entgegenkommenden Audi der Fahrerin aus Hennef, die von der A560 aus Richtung Siegburg kam und geradeaus auf der B9 in Richtung Uckerath weiterfahren wollte. Vermutlich hatte der Fahrer aus dem Kreis Altenkirchen das Rotlicht der gesonderten Linksabbiegerampel auf der B8 missachtet. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beamte der Kölner Autobahnpolizei sperrten während der Unfallaufnahme die Zufahrt zur A560 in Richtung der Unfallstelle und leiteten den Verkehr ab der Anschlussstelle Hennef-West von der Autobahn ab. Um 11.30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. (Bi)

