Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: E-Bike bei Probefahrt entwendet

Sankt Augustin (ots)

Am Montag, dem 04.05.2020 wurde in Sankt Augustin Menden ein hochwertiges Elektrobike gestohlen. Ein 34-jähriger Mann aus Solingen besuchte ein Fahrradgeschäft in der Einsteinstraße und gab an, sich für ein circa 8300,- Euro teures E-Bike zu interessieren. Er legte sein Ausweisdokument beim Personal des Geschäfts vor und trat die vermeintliche Probefahrt auf dem Außengelände des Geschäfts an. Dabei entfernte er sich mit dem E-Bike von der Örtlichkeit und kam nicht mehr zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Unterschlagung des E-Bikes aufgenommen. (Mi)

