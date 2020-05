Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zuchtkaninchen gestohlen

Eitorf (ots)

In der Nacht von Samstag (02.05.2020) auf Sonntag (03.05.2020) haben Unbekannte 21 Zuchtkaninchen aus ihren Ställen gestohlen. Die Ställe mit wildgrauen und grauen Widderkaninchen sowie schwarzen Alaska Kaninchen standen auf dem Grundstück des Züchters in Eitorf-Bohlscheid an der Denkmalstraße. Alle Tiere sind gekennzeichnet, u.a. durch Tätowierungen mit fortlaufenden Nummern im linken Ohr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

